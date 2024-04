F1 | Leclerc e Sainz ai ferri corti in Cina, l’analisi della sfida con contatto nella Sprint [VIDEO]

F1 Leclerc Sainz – Duello con contatto per Charles Leclerc e Carlos Sainz nella Sprint del Gran Premio di Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. I due portacolori della Rossa, nella mini-gara andata in scena questa mattina a Shanghai, sono arrivati alla sfida per la quarta posizione, finendo addirittura per toccarsi al tornantino che dal lungo rettilineo porta all’ultima curva del tracciato cinese.

Un episodio che il monegasco non ha particolarmente gradito, visto che la difesa dello spagnolo – almeno dal suo punto di vista – si è rivelata “estrema ed eccessiva”. Ad ogni modo, i due piloti si sono parlati poco prima della qualifica e sembrano aver chiarito la situazione, come ha ammesso lo stesso Sainz, scusandosi per l’accaduto. Da vedere se la sfida si ripeterà domani, visto che i due partiranno quasi appaiati dalla sesta e settima piazza.

Appuntamento alle 9.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza di questo appuntamento mondiale sul tracciato di Shanghai.