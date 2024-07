F1 | Sauber, Zhou: “Possiamo lottare per la top 10”

Budapest – Venerdì positivo per la Sauber. Valtteri Bottas sembrava essere partito col piede sbagliato, nella prima sessione, ma una volta compresi gli aggiornamenti e affinato il set-up, il finlandese si è detto soddisfatto e lo dimostrano i tempi in classifica. Dalla quindicesima Valtteri risale fino all’undicesima posizione, sfiorando con mano la top 10.

“Oggi è stata una giornata istitutiva: ci è voluto un po’ perché potessimo ottimizzare i nuovi componenti della vettura nelle FP1; dopo un po’ di lavoro siamo riusciti a ritrovare la performance, stiamo andando nella giusta direzione. Sento che siamo in una miglior posizione rispetto agli scorsi weekend, ma ciò non toglie che dovremo continuare a lavorare stanotte, ed estrarre qualcosa in più prima delle qualifiche”.

Zhou Guanyu, invece, quella top 10 la tocca davvero: nella prima sessione di libere è incredibilmente quinto, e avrebbe forte potuto ripetersi nelle FP2 se non fosse per quell’errore nel suo giro lanciato. Tutto sommato le sensazioni restano positive e anche il cinese punta a conquistare dei punti in gara.

“La vettura sembrava subito pronta oggi, ma voglio essere cauto, perché è solo venerdì. Sembra però che siamo in una miglior posizione rispetto agli scorsi weekend. Questo dci permetterà di sfidare i nuovi avversare in qualifica e lottare per la top 10 in gara. Tutto è andato bene stamattina, e nelle FP2 avrei potuto fare un giro degno della top 10 se non fosse stato per quell’errore in curva 4. Tutto sommato, questa pista ben si adatta alla nostra vettura, soprattutto nelle curve più lente. C’è comunque del lavoro da fare, ma stiamo andando nella giusta direzione”.