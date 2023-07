Formula 1 | GP Gran Bretagna, le zone DRS a Silverstone

Formula 1 GP Silverstone zone DRS – La FIA ha confermati i punti dove sarà possibile sfruttare il sistema DRS nel GP di Gran Bretagna, 11° appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1.

Dopo il dominio messo in mostra al Red Bull Ring, appuntamento di casa della scuderia campione del mondo, Max Verstappen è pronto a confermarsi anche a Silverstone, tracciato che sulla carta dovrebbe esaltare le caratteristiche e i punti forti della dominante RB19. Da seguire però la sfida tra Mercedes, Ferrari ed Aston Martin, apparsa più incerta nelle ultime settimane grazie alle novità tecniche introdotte dalle scuderie capitanate da Toto Wolff e Frederic Vasseur, e la crescita di Checo Perez, a caccia di punti importanti dopo i tanti passi falsi dell’ultimo e mezzo, ad eccezion fatta per l’Austria dove ha concluso al terzo posto.

La commissione gara, per il fine settimana, ha scelto di attivare due zone DRS, le quali saranno posizionate sull’Hangar Straight (da curva 14 a curva 15) e sul Wellington Straight (rettilineo che porta dalla 6 alla 7). Le zone avranno due punti di attivazione diversi: il primo sarà piazzato prima di curva 3, mentre il secondo subito dopo la 10.

Il programma del week-end, ricordiamo, prevede due sessioni di libere da un’ora al venerdì (13.30-17.00) e FP3 al sabato mattina (12.30). Questi 60 minuti di lavoro in pista saranno l’ultima occasione per squadre e piloti di lavorare sugli assetti in vista delle qualifiche, previste per la stessa giornata alle 16.00 Semaforo verde domenica pomeriggio alle ore 16.00. La gara si potrà seguire in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, mentre in differita TV8.