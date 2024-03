F1 | Doppietta Ferrari a Melbourne, la gioia di Fred Vasseur

Alba Rossa a Melbourne. La Ferrari vince il Gran Premio d’Australia e piazza una doppietta clamorosa con Sainz davanti a Leclerc. Approfittando della debacle di Max Verstappen, ritiratosi dopo tre giri per un problema ai freni, la Scuderia di Maranello spadroneggia all’Albert Park piazzando due vetture davanti a tutti, non accadeva dal 2004 nella terra dei canguri con Schumacher e Barrichello, da Bahrain 2022, sempre con i due Carletti ma a parti invertite, l’ultimo uno/due Ferrari. La gioia di Frederic Vasseur, team principal della Rossa, il quale però tiene a voler mantenere i piedi per terra.

“Doppietta anche con Verstappen in pista? Non lo so, non credo qualcuno possa saperlo – ha detto Vasseur a Sky. Facendo un paragone col passo di Perez, sembra che fossimo in una buona posizione. Godiamoci quello che è successo, ci sono ancora 21 gare per lottare con Max. Il passo è stato forte sin da subito, uno dei weekend più puliti degli ultimi dodici mesi: abbiamo trovato subito il ritmo giusto sin dalle prove libere, siamo stati davanti e costanti anche venerdì, e oggi pure in gara. Charles ha fatto il giro veloce negli ultimi giri, dobbiamo costruire il resto della stagione partendo da qui. L’impostazione al weekend è stato corretto, fa una differenza enorme perché possiamo concentraci sui dettagli”.

Ferrari, la SF-24 fa una grande differenza

“La grande differenza quest’anno è che la macchina è più facile da capire sia da noi che dai piloti, ha una buona base per lo sviluppo anche nel corso del weekend, riusciamo ad essere più costanti mentre nel 2023 era più difficile migliorare di giorno in giorno. E’ presto per trarre delle conclusioni, percorso lungo ma sicuramente sia in una posizione molto buona rispetto a dodici mesi fa. Siamo a inizio stagione, la cosa fondamentale è capire al meglio la macchina e ottenerne il massimo. Il margine di miglioramento c’è ancora, ma vale per tutti e pian piano anche loro capiranno più a fondo le rispettive vetture per poi partire con gli sviluppi. Ci servono un paio di gare per capire al meglio la monoposto, qui siamo andati bene sin dall’inizio ma a Suzuka si ripartirà da zero, non sarà sempre così ma il team è più che motivato”.

Ferrari, l’importanza di Sainz e Leclerc

“Charles partiva dal quarto posto, e quando Piastri è entrato ai box lo abbiamo dovuto copiare per rimanere con lui. Nell’ultimo stint è andato bene, i tempi sono stati ottimi e ha fatto giro veloce alla fine: non era facile superare, se si perde una posizione in pista è difficile recuperare. Lottare con la Red Bull per il mondiale? E’ troppo presto per parlarne: rispetto all’anno scorso abbiamo fatto un grande step in avanti, questo è certo. A Suzuka loro volavano sei mesi fa, ricostruiamo il passo sin da venerdì ma non tentiamo di trarre delle conclusioni, è stato fatto un gran passo avanti ma non pensiamo di essere arrivati. Carlos e Charles si spingono a vicenda, fa parte di un processo necessario nel team: è avvenuto già in Bahrain, a Jeddah meno per ovvi motivi ma la sua presenza nel box durante la gara ha dato una grande motivazione. Sono molto intelligenti in pista, quando chiediamo di tenere la posizione in pista per esempio, tutto è stato perfetto sin dal primo giro”.