F1 | Nico Rosberg: “Alonso in difficoltà a causa dell’età”

Fernando Alonso è in evidente difficoltà con la Alpine e secondo Nico Rosberg, campione del mondo 2016, i problemi di adattamento di Fernando sono dovuti ai due anni lontani dalla Formula 1 e anche all’età che avanza.

Il tedesco ha paragonato la situazione dello spagnolo a quella del ritorno di Michael Schumacher al volante della Mercedes, con il sette volte campione del mondo che nel suo triennio a Brackley non tornò mai quello di un tempo, nonostante qualche lampo di classe.

“L’Alpine è un’auto difficile da guidare e Alonso non se la sta godendo – le parole di Rosberg a Sky Sport – La strada per Fernando è lunga. Potrà avere dei lampi di classe, è una situazione simile a quella di Michael Schumacher quando tornò nel 2010 con la Mercedes. Ricordo che per lui era molto difficile a causa della sua età e dalla assenza prolungata dalla F1. Ad Alonso sta succedendo la stessa cosa, ha trascorso due anni lontano e ci vorrà un po’ di tempo per essere di nuovo a pieno regime“.