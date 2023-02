F1 | Riunione F1 Commission a Londra: approvate varie modifiche

Nella giornata odierna, martedì 21 febbraio, la F1 Commission si è riunita a Londra in vista dell’apertura della nuova stagione. Alla presenza del CEO del Circus Stefano Domenicali e del direttore delle monoposto FIA Nikolas Tombazis sono state approvate delle modifiche che entreranno in vigore a partire dal campionato 2023. Tra queste figura l’introduzione di un nuovo pneumatico da bagnato Pirelli, molto più performante dei precedenti che non avrà bisogno delle termocoperte, che sarà introdotto a partire dal Gran Premio dell’Emilia Romagna che si disputerà sul tracciato di Imola.

Inoltre, per quel che riguarda i “pacchetti” per condizioni da bagnato, è in fase di preparazione una direttiva tecnica per consentire alle squadre di svolgere tale lavoro al di fuori dei limiti di restrizione dei test aerodinamici (ATR) e al di fuori del budget cap. I test su pista saranno pianificati per il secondo o terzo trimestre del 2023.

Altra novità importante riguarda gli eventi nei weekend della Sprint Race. La Commissione ha approvato una politica di accettazione delle richieste di Parco Chiuso per consentire una maggiore possibilità di modificare i componenti che sono maggiormente sottoposti ad usura. Questa normativa si applicherà per il periodo che va dalle qualifiche del venerdì fino all’inizio della gara. Tutto questo sarà attuato mediante una direttiva tecnica.

Sono inoltre previste modifiche ad alcuni tracciati: Arabia Saudita (cambiamenti significativi per migliorare la visibilità ad ingresso curva, dove possibile), Azerbaigian (la pista sarà completamente riasfaltata), Miami (la pista sarà completamente riasfaltata), Zandvoort (lo spazio per la piazzola dei pit stop è aumentato di 1,5 m), Qatar (saranno costruiti un nuovo edificio per i box e un’infrastruttura per il paddock).

La FIA inoltre apporterà modifiche per il 2023 al fine di facilitare i sorpassi o renderli più difficili in alcuni circuiti per rendere più difficili le battaglie. Queste modifiche saranno implementate in Bahrain, Jeddah, Melbourne, Baku e Miami e comportano l’adeguamento delle zone di rilevamento e attivazione, inoltre a Melbourne verrà ripristinata la quarta zona DRS.

Sono state approvate anche delle modifiche minori per quel che riguarda il Regolamento Sportivo, Tecnico e Finanziario 2023. Tra le quali figura l’introduzione di un periodo di fermo invernale sia per le squadre che per i motoristi. Inoltre è stato concordato un aumento del tetto di spesa per le gare aggiuntive superi a 21 che passano da 1,2 milioni di dollari a 1,8 a causa dell’aumento dei voli.