F1 | Ricciardo licenziato da Racing Bulls: il messaggio di Horner [FOTO]

Poco fa, è stato annunciato che Daniel Ricciardo non farà più parte del team Racing Bulls e di conseguenza, del team Red Bull. Sarà Liam Lawson a prendere il posto dell’australiano dal prossimo Gran Premio, in programma ad Austin il 20 ottobre. Il team principal della squadra di Milton Keynes, Chris Horner, ha voluto dedicare un messaggio a Ricciardo, attraverso Instagram.

“Dal momento in cui sei arrivato alla Red Bull è stato ovvio che eri molto più di un semplice pilota. Il tuo costante entusiasmo, senso dell’umorismo e personalità, lasceranno un’eredità indelebile nella squadra qui a Milton Keynes e nella F1 in generale. Grazie per le vittorie, i sorrisi, le canzoni (e vorrei poter dire gli “shoeys”), sarai sempre una parte speciale della Red Bull Family. 8 vittorie, 32 podi, 1329 punti. Queste statistiche e riconoscimenti non sono l’unica misura di chi sei e cosa hai raggiunto. Grazie Daniel”