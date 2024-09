F1 | Daniel Ricciardo saluta i tifosi: “Non cambierei niente”

La Racing Bulls ha ufficializzato l’addio di Daniel Ricciardo alla Formula 1. Il pilota australiano lascia dopo quattordici stagioni, in cui ha raccolto otto vittorie, tre pole position, trentadue podi e diciassette giri veloci – l’ultimo conquistato a Singapore.

In quattordici anni Ricciardo ha corso in team come Toro Rosso, Red Bull, Renault e McLaren ed è da anni uno dei piloti già amati dai tifosi ed addetti ai lavori. Tante le dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti, diversi i messaggi sui social dei tifosi che imploravano il team di Faenza di tenere Daniel in Formula 1.

“Ho amato questo sport per tutta la vita – ha scritto Ricciardo in un post su Instagram – è stato pazzesco e bellissimo, un viaggio incredibile. Alle squadre e a tutti coloro che hanno giocato un ruolo nel mia carriera, grazie. A tutti i tifosi che, a volte, amano lo sport più di quanto lo ami io, grazie anche a loro. Ci sono sempre stati alti e bassi, ma è stato divertente e non cambierei nulla di questi anni. Ci vediamo alla prossima avventura”.

Tanti anche i commenti dei colleghi e delle squadre di cui Ricciardo ha vestito i colori.

“Hai giocato un ruolo importante nella storia del nostro team e, qualunque cosa arriverà dopo, ricordati di potare quel sorriso” ha commentato l’account della Alpine, ex Renault, mentre la Mercedes lo ringrazia per le bolle lotte e l’energia in pista.

“Ho imparato molto da te nel nostro tempo insieme” scrive Ocon, mentre Lewis Hamilton riconosce la carriera dell’amico con una semplice parola: “Leggenda!”.