F1 | Racing Bulls, ufficiale il ritorno di Liam Lawson

La Visa CashApp Racing Bulls ha appena annunciato Liam Lawson come nuovo compagno di squadra di Yuki Tsunoda. Il pilota neozelandese terminerà la stagione con la vettura di Daniel Ricciardo.

Dopo giorni di rumors il team di Faenza ha ufficializzato l’addio del pilota australiano per riaccogliere Lawson, che già nel 2023 ha guidato per il team. Il neozelandese debuttò proprio per sostituire Ricciardo, infortunato dopo un incidente a Zandvoort. In cinque weekend Liam ha conquistato due punti iridati, classificandosi nono nel Gran Premio di Singapore. Adesso il giovane pilota del vivaio Red Bull potrà mettersi alla prova, gareggiando accanto a Tsunoda fino al termine della stagione e, chissà, entrare in lotta per guadagnarsi il sedile in Red Bull.

“Tutti qui alla VCARB vogliono ringraziare Daniel per il suo duro lavoro nel corso di queste due stagioni. Ha portato con sé esperienza e talento nel team, con un fantastico spirito che ci ha aiutato a migliorare, essere più veloci e legare ancora di più la squadra. E’ stato un gentleman dentro e fuori la pista, senza mai perdere il suo sorriso. Ci mancherà e avrà sempre un posto speciale nella famiglia Red bull” ha dichiarato Laurent Mekies.

“E vorrei cogliere l’occasione per dare il benvenuto a Liam – continua il team principal – conosce già bene il team, ha guidato per noi la scorsa stagione e in circostante difficili, non avrà problemi ad adattarsi. E’ bello vedere i giovani talenti della famiglia Red Bull fare quel passo avanti. Non vediamo l’ora di lavorare insieme e concentrarci per terminare al meglio la stagione”.