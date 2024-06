F1 | Barcellona, attimi di paura in McLaren: principio d’incendio nell’hospitality [VIDEO]

F1 McLaren Barcellona – Momenti di tensione in casa McLaren poco prima della terza sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Spagna, decimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Un principio d’incendio all’interno dell’hospitality, all’interno del paddock, ha costretto al scuderia non solo ad evacuare l’intero edificio, ma anche a richiedere l’assistenza dei vigili del fuoco, giunti sul luogo tempestivamente per arginare la problematica. Un episodio che ovviamente non rasserena gli animi in vista delle sessioni in programma quest’oggi, compresa la qualifica delle 16.00 che stabilirà l’ordine di partenza del GP di domani.

La situazione è al momento sotto controllo e non si registrano feriti gravi (gli unici ad essere soccorsi sono stati due vigili costretti a fermarsi a causa del fumo). Seguiranno ulteriori aggiornamenti.