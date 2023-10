F1 | Red Bull, Perez fiducioso per il Gran Premio di casa

Dopo settimane di difficoltà e momenti bui, Sergio Perez torna a sorridere beandosi dell’amore dei suoi tifosi. Seguire una sessione di Formula 1, in Messico, diventa complicato se in sottofondo c’è solo il grido unanime di “Checo“. L’idolo di casa sembra essere più fiducioso del solito all’Hermans Rodriguez: nella prima sessione di libere Checo sega il terzo miglior tempo, a quasi tre decimi da Verstappen, mentre nelle libere due scende in quinta, mantenendo il distacco. Due sessioni caotiche per lui che, come il compagno di squadra, ammette di dover ancora lavorare sulle mescole per la gara. Certo è, però, che i tempi in classifica sono molto serrati – e alcuni outsider si ritrovano davanti – promettendo una qualifica piena di colpi di scena.

“E’ quasi divertente, sei in macchina, così concentrato sulla guida tanto da dimenticare dove sei, e poi scendi e wow, gli occhi sono solo su di te, ma è davvero bello avere così tanto supporto dai miei tifosi. Direi comunque che la nostra giornata non è stata così semplice, non siamo riusciti ad interpretare bene la soft sul giro secco – ha ammesso Checo – ho poi trovato una bandiera gialla, per cui ho fatto il tempo nel secondo giro: non è stato così pulito e sono quasi fino fuori all’ultima curva. C’è ancora tanto lavoro da fare, specialmente sulle diverse mescole per la gara. Credo che comunque siamo sulla strada giusta. Il weekend sembra promettente, ma la qualifica sarà tosta”.