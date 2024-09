F1 | Leclerc: “Dimostreremo a Newey che ha sbagliato a non venire in Ferrari” [VIDEO]

Con l’approdo in Aston Martin si è chiusa definitiva la telenovela legata al futuro di Adrian Newey che aveva animato la Formula 1 negli ultimi mesi. E dunque la scelta del Genio è ricaduta sulla squadra di Lawrence Stroll che ha deciso di operare ingenti investimenti, lato umano e infrastrutturale, per porsi in prima fila in vista del cambio regolamentare che scatterà dal 2026.

Nelle prime settimane dall’addio alla Red Bull, la destinazione più probabile di Newey sembrava la Ferrari: un matrimonio che a distanza di anni pareva finalmente destinato a essere celebrato. Ma poi la strada che avrebbe potuto portare il Genio a Maranello si è sempre di più raffreddata, al contrario di quella Aston Martin che si è fatta calda fino alla fatidica fumata bianca.

Nonostante il mancato approdo di Newey in rosso, Charles Leclerc non è affatto deluso. Anzi il monegasco, sposando la teoria “vasseuriana” del gruppo ha sottolineato come sia più importante la squadra rispetto al singolo elemento nonostante questi porti il nome di Newey.

“Non sono deluso dalla sua scelta, perché so che ci abbiamo provato: abbiamo parlato con Adrian, ma lui ha preso la sua scelta che rispetto – ha dichiarato Leclerc, intervistato da Sky Sport F1 – Chiunque può fare quello che vuole, lui ha ritenuto che fosse meglio andare in Aston Martin, per me la Ferrari resta la numero uno. Peccato per Adrian, io credo molto di più nel gruppo che nel singolo”.

Il monegasco, completando la propria analisi, ha poi aggiunto: “Abbiamo tantissime persone molto talentuose a Maranello e sono sicuro che questo sia il team vincente. Vasseur sta facendo un lavoro straordinario, creando un team grandissimo per i prossimi anni e faremo di tutto per dimostrare a Newey che ha sbagliato a non venire in Ferrari”.