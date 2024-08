F1 | GP Olanda, uno straordinario Leclerc regala alla Ferrari un insperato podio

Un capolavoro. Un autentico capolavoro. Non può essere definitiva diversamente la prestazione mostrata in pista da Charles Leclerc in quel di Zandvoort. Il monegasco è stato protagonista di una gara sontuosa che lo ha visto difendere la terza posizione dalla McLaren di Oscar Piastri. Una corsa che avrebbe dovuto rappresentare un calvario per la Ferrari, e che fino a ieri aveva riservato un weekend difficile ad entrambe le SF-24, si è trasformata in una piacevole sorpresa e in un insperato piazzamento a podio in attesa dell’appuntamento casalingo di Monza in programma tra una settimana.

La corsa di Leclerc si è indirizzata nei canali giusti fin dalla partenza, dove ha avuto modo di sopravanzare la Red Bull di Perez. Da quel momento il monegasco non ha perso contatto dalla McLaren di Piastri, riuscendo ad avere la meglio sull’australiano al completamento del valzer dei pit stop. La strategia della squadra inglese di allungare il primo stint di Piastri non ha dato esito positivo, con Leclerc che – malgrado una gomma più vecchia di dieci giri – è riuscito a difendere uno straordinario podio fino alla bandiera a scacchi.

“Sono molto sorpreso – ha dichiarato Leclerc al termine della gara – Non sono spesso contento di un terzo posto, ma con la gara di oggi penso che possiamo essere totalmente contenti del lavoro che abbiamo fatto. Per il team è stato un weekend difficile, perché abbiamo faticato fino alla gara ma poi abbiamo trovato un po’ di passo in più ed abbiamo eseguito una strategia perfetta. Siamo riusciti a superare i nostri avversari, la squadra ha disputato una gara molto forte e sono contento di iniziare in questo modo la seconda parte di stagione”.

Il monegasco, analizzando quanto avvenuto nei primi metri di gara, ha aggiunto: “Sapevo che la partenza rappresentasse una grande opportunità, non sapevo che più avanti avremmo avuto il passo per tenerli dietro però sapevo che il primo giro era un’opportunità per noi di guadagnare qualche posizione. Ho attaccato e il sorpasso mi è riuscito, però non avrei mai potuto pensare di arrivare a podio dopo le difficoltà riscontrate in questo fine settimana”.