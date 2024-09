F1 | Incredibile Verstappen: costretto a “lavori di pubblica utilità” per le parolacce in conferenza stampa

F1 Verstappen GP Singapore – Ha dell’incredibile quanto sta accadendo a Marina Bay, teatro del prossimo Gran Premio di Singapore di Formula 1.

Dopo la convocazione di ieri pomeriggio per l’uso di parolacce in conferenza stampa, i Commissari hanno scelto di usare la mano pesante nei confronti del tre volte campione del mondo, costringendolo a ‘lavori di pubblica utilità’ per le parole utilizzate nella press conference di apertura del fine settimana che si è tenuta ieri pomeriggio.

Una pena piuttosto severa, soprattutto se confrontata con quelle inflitte ad altri colleghi in passato, che ribadisce la nuova linea guida della FIA sull’uso di linguaggio improprio in pubblico e durante i fine settimana di gara. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.”

