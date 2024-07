F1 | Red Bull, Sergio Perez ci crede: “La nostra occasione arriverà”

Budapest – Sergio Perez ci crede. E’ bastato il quarto miglior tempo nella seconda sessione di libere all’Hungaroring per caricare il messicano, da tempo ormai sperduto nel fondo della classifica. Sulla calda pista di Budapest, Perez scende in pista col vecchio pacchetto della RB20 – mentre Max Verstappen testa le novità di Pierre Waché: l’olandese si mette al comando della classifica, ma è Checo ad avere il miglior passo gara della sessione. Un piccolo successo che, per Checo, significa molto: sono tante le voci che si rincorrono sul suo sedile – ricordiamo che ha firmato un rinnovo biennale con la Red Bull – e che vedono coinvolti i due piloti Racing Bulls, Ricciardo e Tsunoda, così come anche Carlos Sainz, ancora alla ricerca di un team per la prossima stagione. Un buon risultato di Perez nell’ultimo appuntamento prima della pausa estiva contribuirebbe a perorare la sua causa e a spegnere quelle voci che si rincorrono veloci e che lo vedono inesorabilmente fuori dalla squadra campione del mondo.

“E’ stato un buon venerdì. Abbiamo fatto un bel passo avanti dalla prima sessione al pomeriggio: abbiamo intrapreso la giusta direzione nel modificare la vettura. Il feeling è stato buono, anche la simulazione gara è stata promettente, vedremo come andrà il resto del weekend. So che sono soltanto libere, è solo il primo giorno, ma era da tanto che non mi sentivo così a mio agio al venerdì. Non potevamo fare di meglio, questo è ciò che conta di più. La nostra occasione arriverà, manteniamo la testa bassa e continuiamo a lavorare”.