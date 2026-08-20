Formula 1 | Max Verstappen ha rinnovato con la Red Bull fino al 2030

La Red Bull ha ufficializzato l’estensione del contratto di Max Verstappen fino al termine della stagione 2030 di Formula 1. Il pilota olandese, quattro volte campione del mondo, prolunga la propria permanenza nella squadra di Milton Keynes, ponendosi al centro dei programmi a lungo termine della struttura austro/britannica. L’accordo garantisce la continuità della partnership tra il pilota e la scuderia, smentendo le voci che volevano una separazione a breve termine tra le parti.

L’ufficializzazione dell’intesa è giunta durante il fine settimana del Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, ultima edizione della gara in calendario. Il rinnovo contrattuale copre l’arco temporale nel quale la squadra affronta l’integrazione con la divisione Red Bull Ford Powertrains, impegnata nella produzione diretta delle power unit per la Formula 1, unitamente agli investimenti per l’ammodernamento delle infrastrutture tecniche della sede centrale.

I numeri e la cronologia dell’unione tra Verstappen e Red Bull

Il rapporto tra Verstappen e la struttura Red Bull è iniziato nel 2014 con l’ingresso del pilota nel Red Bull Junior Programme. L’esordio con la prima squadra è avvenuto nel 2016 durante il Gran Premio di Spagna, vinto al debutto sulla monoposto di Milton Keynes. Da quel momento, la collaborazione ha portato alla conquista di quattro mondiali piloti e due costruttori.

Il bilancio totale della partnership comprende 71 vittorie nei Gran Premi. Il prolungamento al 2030 estende la presenza del pilota all’interno della scuderia, consolidando una delle combinazioni più vincenti nella storia della categoria. La decisione di legare il proprio futuro al team per ulteriori stagioni conferma la convergenza sui piani di sviluppo tecnico approvati dalla dirigenza per i prossimi cicli regolamentari.

Le dichiarazioni del CEO e team principal Laurent Mekies

Il CEO e team principal della Red Bull, Laurent Mekies, ha analizzato il valore dell’accordo e la visione strategica della squadra: “Avere Max ancora con noi e trattenere il miglior pilota sulla griglia è una notizia fantastica per tutti in Red Bull, Oracle Red Bull Racing, così come per la F1 e per l’intero motorsport. Pochissime partnership nello sport ottengono ciò che Max e questa squadra hanno conquistato. Fin dall’inizio, Max ha incarnato tutto ciò che rende speciale l’Oracle Red Bull Racing: competitività senza compromessi, determinazione incessante e il coraggio di sfidare le convenzioni”.

“Il suo impatto sulla nostra squadra e sulla storia motoristica di Red Bull è stato trasformazionale, ed è stato fondamentale per tutto ciò che abbiamo realizzato insieme. La decisione di continuare il nostro percorso insieme affonda le radici nella fiducia che Max e la squadra hanno costruito in molti anni, oltre che nella fiducia di Max nelle nostre persone, nella nostra cultura e nella nostra visione per il futuro. Plasmato attraverso vittorie di campionati, battaglie intense e momenti difficili, questo rapporto è diventato solo più forte, rendendolo una delle più grandi storie di successo della Formula 1”.

“Ma non abbiamo ancora finito. Ci sono altre gare da vincere, altri traguardi da raggiungere e altra storia da scrivere. Insieme, continuiamo ad alzare l’asticella con la stessa determinazione che ci ha portato in cima allo sport e con una fede ancora maggiore in ciò che possiamo ottenere. Molto si evolverà mentre andiamo avanti, ma la nostra ambizione rimane invariata: uniti da un’unica direzione, un’unica visione, un’unica squadra”.

Le parole di Max Verstappen sul rinnovo fino al 2030

Max Verstappen ha commentato la firma dell’estensione contrattuale, soffermandosi sul legame con la squadra e sugli obiettivi futuri: “Sono davvero felice di questo prolungamento di contratto. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme a tutti per tornare di nuovo in cima. Questo rimane l’obiettivo finale verso cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a inseguire. Voglio ringraziare Red Bull, Laurent e tutti in Oracle Red Bull Racing per la fiducia che ripongono in me”.

“L’ho sempre detto: la squadra è come una seconda famiglia per me e mi sento molto a casa. Sono arrivato in squadra sperando di poter vincere delle gare. Ciò che siamo riusciti a conquistare insieme è stato semplicemente fantastico e abbiamo condiviso molti momenti incredibili vincendo quattro Campionati del Mondo. Continuare questo percorso con la stessa squadra con cui sono stato per tutta la mia carriera è davvero speciale ed è qualcosa che ho sempre voluto fare”.

“Lavorare con Laurent ora da oltre un anno è stato fantastico, vedo una visione chiara che ha per la squadra. Tutti a Milton Keynes credono in ciò che stiamo costruendo e non vedo l’ora di affrontare il prossimo capitolo, lottando per altre vittorie e competendo per i campionati mentre continuiamo a plasmare il futuro di questa squadra. Fare questo annuncio durante l’ultimo Gran Premio a Zandvoort è un grande momento anche per me. Spero che possiamo dare ai tifosi un saluto speciale per la gara finale”.