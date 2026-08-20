F1 | GP Olanda: Live Conferenza Stampa

Diretta Conferenza Stampa F1 Olanda – Amici di Motorionline, bentrovati! Dopo la pausa estiva, la F1 ritorna in azione sul tracciato di Zandvoort che ospiterà per l’ultima volta (almeno fino a nuove indicazioni), il Gran Premio d’Olanda. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 13:30 per la Conferenza Stampa Piloti. Nella prima parte, saranno presenti: Max Verstappen (fresco di rinnovo con la Red Bull), Arvid Lindblad e Sergio Perez; più tardi, la parola passa a: Nico Hulkenberg, Lando Norris e George Russell.

Conferenza Stampa GP Olanda dalle 13:30

14:18 La Conferenza Stampa è terminata. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio!

14:17 Russell: “La vita privata è molto importante per tutti noi. Abbiamo una vita frenetica e le persone con la quale le condividiamo sono un aspetto chiave. Non penso che il fatto che mi sposerò incida sul mio rendimento in pista, si trattava solo di fare un passo in più”

14:15 Norris: “Ho fiducia che possiamo migliorare nel lungo termine. Sono contento però che ci sia stato un po’ di riposo, mi piace anche la vita fuori dalla Formula 1 e stare con i miei amici”

14:14 Russell: “Anche a me piace questa pista. Mancherà”

14:13 Hulkenberg: “La penso come Lando. È un po’ come un festival qui”

14:12 Norris: “Deluso che questa sia l’ultima gara, c’è una bella passione, una bella atmosfera. Questa è una gara migliore rispetto ad altre nel calendario, se dipendesse da noi piloti, l’avremmo mantenuta. Ma la mia opinione non conta, è un peccato”

14:11 Russell: “Al momento non sono in considerazione gli ordini di scuderia. Dobbiamo spingere come team perché siamo dietro nello sviluppo rispetto ai nostri rivali. Le nostre prestazioni sono forti ma Ferrari, Red Bull e McLaren si sono avvicinate”

14:10 Norris: “Non ho mai sentito di più rispetto a quello che riportavate voi. Avrei accolto Max nel team, uno con il suo talento sarebbe stato bello da avere in squadra”

14:09 Russell: “Da parte nostra in Mercedes è sempre stata chiara la realtà. I piloti parlano con vari team, ognuno vuole vedere quali sono le carte che ha in mano. Io non ho mai sentito il mio sedile sotto minaccia”

14:06 Norris: “È stata una buona pausa, ne avevo bisogno. I nostri obiettivi sono molto alti, con i nuovi pezzi e il ritmo trovato a Budapest dobbiamo capire se le prestazioni miglioreranno ovunque. Abbiamo fatto un buon passo avanti e questo è un buon segno. Stiamo cercando ancora di comprendere ogni caratteristica della macchina ma questa pista mi è sempre piaciuta. Onestamente, penso al Mondiale solo quando me lo chiedete voi, non ha senso pensarci per molto tempo. A Budapest è andata bene e voglio continuare così”

14:03 Hulkenberg: “Dopo aver vissuto momenti difficili ad inizio stagione, abbiamo un pacchetto competitivo. L’ambizione è andare a punti con più sostanza, credo che stiamo crescendo come team, ci sono vari aspetti su cui migliorare ma la direzione è quella giusta. La vettura ha un buon potenziale, a livello di PU tutto è partito da zero. Abbiamo molto più potenziale e margini di miglioramento, siamo concentrati sul prossimo anno. Siamo andati bene a livello aerodinamico finora, questa non è una brutta pista per noi. Entrambi i piloti sono importanti per dare indicazioni. Sia io che Gabi stiamo lavorando sodo, facendo il possibile per aiutare il team a progredire”

14:01 Russell: “In vista della seconda parte della stagione ho cercato di trarre il massimo dalla pausa. Il weekend di gara, d’ora in avanti sarà importante. Siamo soltanto a metà strada, dobbiamo continuare a lavorare. Non vedo l’ora di ripartire, trovando un buon ritmo. Non voglio pensarci troppo al Mondiale, voglio avere fiducia nelle mie capacità e guidare in modo istintivo. Devo migliorare le mie prestazioni se voglio tornare in lotta”

14:00 Rieccoci collegati con la Conferenza Stampa del Gran Premio d’Olanda!

13:43 A tra poco con la seconda parte della Conferenza Stampa

13:42 Verstappen su ultimo GP Olanda: “C’è una grande storia, qui, tantissimi tifosi e la pista è molto appagante se la esegui nel modo corretto. Richiede una guida vecchia scuola ed è una delle piste più belle rispetto ad alcune alle quali manca del carattere”

13:38 Verstappen su rinnovo con Red Bull: “Discussioni aperte con Laurent e il team, per me è una grande famiglia. Abbiamo parlato molto negli ultimi mesi, tutto mi è sempre stato comunicato in modo chiaro. Ho sempre detto che la mia ambizione era correre con Red Bull per molto tempo e siamo sulla strada giusta”

13:36 Lindblad: “Per Yuki (Tsunoda, ndr) sarà un weekend impegnativo. Io proverò ad aiutarlo per fargli prendere il ritmo, non lo conosco bene ma abbiamo sempre avuto un rapporto amichevole. Onestamente avrei voluto continuare a correre ma è sempre bello fare una pausa, mi sento bene e non vedo l’ora di affrontare questo weekend. La macchina va bene e il team ha lavorato in modo positivo”

13:33 Perez: “Quando hai un nuovo leader, vedi la sua prospettiva. Penso che fosse il momento di cambiare e credo che questo dimostra che Cadillac ha voglia di crescere anche se è solo la prima stagione. All’interno di un team ci sono varie aree, noi ci aspettiamo che Marcin ci porti ad un livello superiore. Da parte mia era chiaro che il contratto sarebbe stato biennale, è un progetto serio e voglio fare parte a lungo termine, quando si parte da zero con un progetto ci vuole tempo per concretizzare gli obiettivi”

13:31 Verstappen: “Abbiamo la convinzione di tornare al vertice nei prossimi anni, mi trovo bene con il team. Ero indeciso sul continuare ma le regole stanno migliorando e sono disposto a conviverci, spero che entro il 2023 si possa aprire un’altra possibilità, magari con il ritorno dei motori V8. Auguro una pronta guarigione a Isack, per Liam non sarà semplice anche perché c’è il weekend Sprint ma spero che abbia tutta la preparazione possibile”

13:30 Inizia la conferenza stampa