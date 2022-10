F1 | Red Bull, Perez: “Sarebbe bello vincere il titolo costruttori ad Austin”

È un Sergio Perez carico quello arrivata negli Stati Uniti per l’appuntamento di Austin. Il messicano infatti, che nell’ultima gara di Suzuka ha permesso alla Red Bull di ottenere una doppietta, vuole dare continuità ai risultati finora ottenuti.

Se Max Verstappen ha già messo in archivio il Mondiale piloti, non si può dire la stessa cosa per la scuderia di Milton Keynes che è chiamata a chiudere la pratica per quello marche. Titolo che potrebbe arrivare domenica e, come sottolineato dallo stesso Perez, andrebbe a chiudere un campionato straordinario per il team anglo-austriaco.

“Gli ultimi risultati sono stati positivi, ma questo non significa nulla – ha dichiarato Perez nella press conference del giovedì di Austin – Dobbiamo dimostrare in ogni singolo appuntamento di poter fare bene. Sarebbe bello vincere il titolo costruttori qui ad Austin, vista la straordinaria stagione disputata dalla Red Bull sia in pista che in fabbrica a Milton Keynes”.