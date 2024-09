F1 | Red Bull, Perez: “Ora io e Verstappen siamo sulla stessa barca”

Quello vissuto dalla Red Bull a Monza è stato un weekend molto difficile, che ha visto le due RB20 di Max Verstappen e Sergio Perez chiudere la gara rispettivamente al sesto e ottavo posto. Perez, discutendo delle problematiche riscontrate in pista, ha sottolineato come tali criticità abbiano colpito anche il compagno di squadra che almeno nel Gran Premio d’Italia non è riuscito a fare la (solita) differenza rispetto al recente passato.

Dopo il Gran Premio di Cina, disputato lo scorso 21 aprile e dove ha segnato quello che ad oggi è il suo ultimo piazzamento a podio in stagione, Perez è entrato in una spirale negativa che lo ha visto protagonista di prestazioni mediocri che però non lo hanno condannato all’addio dalla Red Bull: la scuderia di Milton Keynes ha infatti deciso dopo l’appuntamento di Spa di dargli fiducia, nonostante un rinnovo biennale ufficializzato ad inizio estate, mantenendolo in squadra almeno fino al termine del campionato.

“Mi sento davvero come se fossi nella stessa barca in cui sono stato nelle ultime otto, 10 gare, ma ora all’improvviso Max ha avuto problemi simili ai miei. C’è un po’ di confusione, ma dai dati è chiaro dove sia il problema”, ha dichiarato Perez citato da Formula1.com.

Il messicano, continuando con il proprio pensiero, ha detto: “Sono molto fiducioso che il team in pista e a casa abbia la soluzione, abbiamo progettato grandi auto in passato e non c’è motivo per cui non possiamo tornare in carreggiata”.

Checo, concludendo la propria analisi, ha aggiunto: “Non abbiamo più domande, conosciamo il problema. Dato che è tutto correlato all’equilibrio, se riusciamo a trovare una soluzione allora possiamo cambiarlo ma per ora dobbiamo mantenere la testa bassa fino a quando non troviamo risposta”.