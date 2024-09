F1 | Aston Martin, Alonso: “Newey? Solo solo voci, ma un solo uomo non può sistemare i problemi”

È l’uomo più chiacchierato del momento e più precisamente dallo scorso 1 maggio, giorno in cui la Red Bull ha annunciato la separazione da Adrian Newey che avverrà ufficialmente entro il primo trimestre del 2025. Da allora è partito un’autentica caccia al Genio che pare avere come vincitrice l’Aston Martin. Manca l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma pare che sia praticamente tutto fatto per il passaggio del progettista più vincente della storia della Formula 1 alla corte di Lawrence Stroll.

Nonostante il prossimo arrivo di Newey, Fernando Alonso preferisce predicare calma. Lo spagnolo infatti ritiene che una sola figura non possa risolvere in toto le problematiche che hanno condizionato le prestazioni della monoposto di Silverstone in questo 2024. Ma al tempo stesso il due volte campione del mondo ammette come l’obiettivo principale dell’Aston Martin sia il 2026. Un anno non casuale: il primo in cui debutterà il nuovo regolamento sportivo sulle power unit, dove la scuderia di Stroll si presenterà con i motori Honda, e molto probabilmente con un Adrian Newey in più.

“Dobbiamo essere pazienti – ha dichiarato Alonso, citato da GPblog.com – Dobbiamo capire che il grande obiettivo è il 2026. Ma, allo stesso tempo, penso che come squadra, potremmo accettare di non essere nella battaglia dei primi quattro. Sono squadre di vertice e sono molto più avanti di noi. Ma ora dobbiamo alzare l’asticella perché simo dietro Williams, Haas, Racing Bulls. Dobbiamo migliorare”.

Alonso poi discutendo del tormentone Newey ha aggiunto: “Beh, al momento solo voci. E penso che non sia compito di un solo uomo sistemare i problemi”.