F1 | Red Bull, Perez in “panchina” a Silverstone: Hadjar in pista nelle FP1

F1 Red Bull Hadjar – Opportunità per Isack Hadjar nella prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nella prima ora di lavoro che andrà in scena domani mattina a Silverstone, la Red Bull ha scelto di portare in pista il giovane pilota della Junior Academy così da smarcare la prima delle due sessioni di libere che per regolamento la squadra deve far disputare ai giovani.

A cedere il posto all’attuale portacolori franco-algerino della Campos in Formula 2 sarà Sergio Perez. Il messicano, attualmente in una spirale negativa di risultati che preoccupa e non poco il management della compagine austriaca, perderà la possibilità di girare al mattino e quindi un’opportunità per continuare un lavoro di ottimizzazione del set-up che al momento non sta portando i frutti sperati.

Per Hadjar, ricordiamo, non si tratterà dell’esordio assoluto al volante di una Formula 1: il franco-algerino ha infatti girato con la Scuderia AlphaTauri nelle FP1 dell’ultimo Gran Premio di Città del Messico, mentre con Red Bull si è cimentato nelle libere 1 e nei rookie test andati in scena ad Abu Dhabi, lo scorso novembre.