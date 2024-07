F1 | Ocon, nessun dubbio sulla presenza in griglia nel 2025

F1 Ocon – Nonostante l’addio burrascoso alla Alpine, Esteban Ocon non nutre alcun dubbio sulla presenza in griglia nella stagione 2025 di Formula 1. Intervistato dalla stampa internazionale al termine dell’ultimo Gran Premio d’Austria, il francese si è detto sereno in vista dell’anno prossimo, precisando come le discussioni portate avanti dal suo management nell’ultimo periodo si siano rivelate “positive” e in linea con le aspettative. Una situazione che giorno dopo giorno si sta evolvendo in linea con le aspettative e che ben presto potrebbe portarlo ad ufficializzare i propri piani. Ocon, ricordiamo, è stato spesso accostato alla Haas, ma non va escluso neanche un’interessante del duo Audi/Sauber, soprattutto se Carlos Sainz dovesse scegliere – come pare – di rifiutare la corte del marchio dei Quattro Anelli.

Ocon e le valutazioni sul futuro

“Sono abbastanza fiducioso che sarò sulla griglia di partenza il prossimo anno. Le discussioni nelle ultime settimane sono andate abbastanza bene. Al momento non posso fare ulteriori commenti, ma spero di poterli fare molto presto. Come sapete ho avuto una brutta esperienza nel 2018 e quest’anno il mio obiettivo è sempre stato quello di evitare una situazione di quel tipo. Non si può mai sapere fino a quando non si fa esattamente tutto in Formula Uno. Ma sì, ora sembra molto più semplice. Si spera che sia fatta molto presto”.