F1 | Red Bull, Perez è secondo: “Potevo prendere la pole”

Suzuka – Sergio Perez conquista la prima fila nelle qualifiche del Giappone: l’ultima volta è accaduto a Miami, praticamente un anno fa. In dodici mesi il messicano ha vissuto una altalena che lo ha portato dall’essere un contendente per il titolo ad avere un piede fuori dai box della Red Bull. Oggi, dopo diversi weekend nelle retrovie, Checo ha la chance di lottare per la doppietta: dovrà difendersi, però, da un affamato Norris, terzo, e dalla Ferrari di Carlos Sainz, quarto, che ha mostrato un passo gara più che competitivo nelle FP3.

Perez: “Se riusciamo ad essere veloci a Suzuka, potremo esserlo ovunque”

“Sono soddisfatto della prima fila; quella di Suzuka è stata la mia peggior qualifica dell’anno scorso, per il bilanciamento e l’assetto, avevamo provato delle soluzioni folli che mi facevano perdere quasi un secondo. Essere riuscito a stare al passo mi da tanta fiducia: se riusciamo ad essere veloci a Suzuka, potremo esserlo ovunque – ha affermato fiducioso il messicano – ho perso mezzo decimo all’inizio del giro, credo che la pole fosse possibile. Per battere Max dovrò partire meglio di lui: la partenza sarà fondamentale. Credo che siamo allo stesso livello per quanto riguarda il long run”.