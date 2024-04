F1 | McLaren, Piastri deluso: “Dalla Q2 in poi tanta fatica nel trovare ritmo”

Delusione nella parte box della McLaren di Oscar Piastri. Il pilota australiano, sesto al termine delle qualifiche di Suzuka, non è riuscito quantomeno ad avvicinare la prestazione fornita da Lando Norris, suo compagno di squadra, terzo a quasi tre decimi dalla pole position conquistata da Verstappen. La MCL38 comunque ha rispettato le attese, e al momento si è dimostrata molto competitiva nel tracciato giapponese. In gara però le cose potrebbero cambiare, anche perché partire in terza fila può essere complicato nelle prime curve di questo storico circuito, considerando anche la vicinanza di Ferrari, Mercedes e Aston Martin.

“Sono un po’ frustrato dal sesto posto in qualifica – ha ammesso Piastri. Dalla Q2 in poi ho faticato tantissimo a trovare il giusto ritmo nel giro secco, e per questo sono deluso. Ci sono delle aree sulle quali dovrò concentrarmi stanotte con i miei ingegneri, anche perché la situazione là fuori è molta serrata e i margini con i nostri rivali diretti sono strettissimi. Domani però avrò una buona opportunità per migliorare e rimontare, voglio conquistare punti importanti in gara”.