Formula 1 | GP Italia, la cerimonia del podio a Monza [VIDEO]

Formula 1 GP Italia – Vi riportiamo la cerimonia del podio e la consegna dei trofeo a Charles Leclerc, Lando Norris ed Oscar Piastri nell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Charles Leclerc ha vinto una gara entusiasmante, caratterizzata da numerosi colpi di scena, soprattutto nell’ultima parte. Per il pilota monegasco si tratta della seconda vittoria stagionale, la seconda anche sul circuito di Monza. La Ferrari, grazie a una strategia impeccabile, ha permesso a Leclerc di precedere le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Carlos Sainz, con l’altra Ferrari, ha chiuso in quarta posizione, seguito da Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell, la cui prestazione è stata condizionata da un errore in curva 1. A completare la top ten, Sergio Perez, Fernando Alonso e Kevin Magnussen. Il mondiale prosegue tra due settimane a Baku, per il Gran Premio dell’Azerbaigian, 16ª gara di una stagione che continua a sorprendere, soprattutto nelle posizioni di testa.