Ferrari | GP Olanda, problemi al cambio per Sainz: “Giornata davvero complicata”

Il venerdì olandese di Carlos Sainz è stato particolarmente frustrante. Il pilota della Ferrari ha girato poco, come tutti, nel corso della mattinata per via del maltempo, mentre nella seconda sessione di prove libere è stato costretto a rientrare quasi subito ai box per via di un problema al cambio. Macchina sui cavalletti e lavoro terminato anzitempo. Per questo motivo dunque, domani mattina saranno cruciali le PL3 per il madrileno fresco di contratto con la Williams, per quello che si preannunciava essere un fine settimana già molto difficile per le due SF-24, e che adesso si è ulteriormente complicato dal lato di Carlos.

“Oggi è stata una giornata complicata – ha confermato Sainz. Questa mattina, a causa del maltempo, abbiamo potuto fare pochi giri in condizioni davvero difficili. Durante la seconda sessione poi abbiamo avuto un problema al cambio nel primo run, e così oggi ho completato solo una manciata di giri. Domani cercheremo di sfruttare al meglio le ultime libere, così da raccogliere quante più informazioni possibili e fare quanti più giri possibile per trovare la giusta fiducia e ridurre il gap dalla vetta”.