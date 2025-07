F1 | Montoya: “Red Bull non è una macchina mediocre, ma costruita per Verstappen”

Quello di Suzuka è stato uno dei weekend più belli nella carriera di Max Verstappen. Quanto mostrato in pista nella terra del Sol Levante è stata una vera e propria dimostrazione di forza da parte del quattro volte campione del mondo, protagonista di una prestazione di altissimo livello nonostante non avesse a disposizione la migliore monoposto in griglia.

Discutendo di Verstappen e della Red Bull, Juan Pablo Montoya ritiene che la vettura di Milton Keynes non sia mediocre ma che sia progettata tenendo conto delle specifiche esigenze di Max. Un particolare che, secondo il parere dell’ex driver di Williams e McLaren, permette all’olandese di non “lottare” particolare con la monoposto rispetto invece ai suoi compagni di squadra che si sono avvicendati al suo fianco in questi ultimi anni.

“In realtà, non credo che la macchina della Red Bull sia così male. È progettata per Max in modo che lui la faccia sembrare fantastica – ha dichiarato Montoya, intervistato da Vision4sport.com – Ma la macchina è costruita per lui. Tutto è fatto per lui, per la sua guida, per i suoi gusti”.

Il colombiano ha poi aggiunto: “Non si vede Max alle prese con l’auto. È in grado di guidare l’auto e anche se l’auto non si guida benissimo, è in grado di farlo. Quando c’è qualcuno che si trova a suo agio e qualcun altro no, c’è una grande differenza e questo è il problema della Red Bull”.

Montoya, completando il pensiero su Red Bull-Verstappen, ha aggiunto: “C’è qualcuno che è molto in sintonia con la macchina, che è lì da molto tempo e capisce la filosofia e sa guidarla, e poi c’è qualcuno che viene da una squadra con una filosofia completamente diversa. Ci vuole tempo per abituarsi e per adattare la guida a questa filosofia”.

