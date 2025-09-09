F1 | Red Bull, Marko si gode il trionfo di Verstappen a Monza: “Max è stato imperioso”

Quello disputato a Monza da Max Verstappen è stato un weekend praticamente perfetto. L’olandese, dopo essere stato protagonista al sabato con una straordinaria pole position avendo la meglio su Lando Norris per 77 millesimi, si è ripetuto al sabato dove ha letteralmente dominato l’appuntamento brianzolo regolando il duo McLaren.

Un successo perentorio quello del campione del mondo in carica, alla terza vittoria in stagione dopo quelle ottenute a Suzuka e Imola, sul quale Helmut Marko ha espresso parole importanti.

“Questa volta la macchina ha funzionato alla perfezione, la strategia era buona, quindi è andato tutto bene, ha dichiarato Marko, citato da Autosport.

Lo storico consulente della scuderia di Milton Keynes, proseguendo con il proprio intervento, ha aggiunto: “E Max è stato imperioso, a parte quella prima curva. Vincere con 20 secondi di vantaggio sulla McLaren è un risultato davvero notevole”.