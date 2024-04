F1 | Mercedes, Wolff sul dopo Hamilton: “Non possiamo scartare il nome di Vettel”

La Mercedes non ha alcuna fretta nel dover scegliere il successore di Lewis Hamilton, con l’inglese che dal 2025 sarà un nuovo pilota della Ferrari dove prenderà il posto di Carlos Sainz formando una grande coppia insieme a Charles Leclerc. Tra i nomi chiacchierati in casa della Stella figura anche quello di Sebastian Vettel che a fine 2022 ha deciso di appendere il casco al chiodo dopo il biennio in Aston Martin.

Per stessa ammissione di Toto Wolff quello del quattro volte campione del mondo è un profilo che non è possibile scartare, ma lo stesso team principal della Mercedes ha ammesso che la scelta definitiva non verrà presa in tempi rapidi ma il team di Brackley continuerà a fare le necessarie valutazioni prima di scegliere il candidato ideale da affiancare a George Russell.

“Seb penso che stia pensando all’idea di tornare a correre – ha dichiarato Wolff, citato da Formual1.com – ha detto il capo del team Mercedes – Ha fatto un test su una Porsche e si è divertito, e penso che forse gli sia venuta l’idea di tornare in Formula 1. Con Sebastian siamo amici da tanto tempo, lo rispetto molto come pilota. È un nome che non puoi scartare, deve far parte di qualsiasi futura discussione.

Wolff però al tempo stesso ha detto: “Alle volte è utile anche prendere una pausa per rivalutare ciò che è importante per te e ritrovare la motivazione. Non abbiamo ancora preso la decisione e non è qualcosa che prevediamo di fare nelle prossime settimane”.

Il manager austriaco in conclusione ha aggiunto: “Il mercato dei piloti è molto dinamico, alcuni ragazzi davvero bravi stanno per firmare per alcune altre squadre. Vogliamo continuare le discussioni e mantenere aperte opzioni ma penso che sia troppo presto per noi impegnarci con un pilota, sia esso molto giovane o molto esperto. I prossimi mesi ci forniranno ulteriori indizi”.