F1 | Red Bull, Marko: “Non abbiamo la politica della prima guida”

La Red Bull non ha alcuna gerarchia prestabilita per quel che riguarda i propri piloti. Ne ha discusso Helmut Marko, con lo storico consulente austriaco in forza alla scuderia di Milton Keynes che ha voluto fare chiarezza su questo aspetto. Lo stesso Marko ha ammesso come Sergio Perez, fresco di rinnovo fino al 2024, possa ambire alla corona iridata anche se dovrà fare i conti con il talento del compagno di squadra nonché campione del mondo in carica Max Verstappen.

“Perez può diventare campione del mondo – ha detto a n-tv Marko – Ma affinché questo avvenga deve avere la velocità per battere Max in pista. In genere non diamo ordini di squadra o non abbiamo la politica della prima guida. Se confronti i risultati, sono quattro vittorie per Max e una vittoria per Perez. In termini di velocità assoluta Max è quello che domina, ma vedremo cosa accadrà”.

Marko punta al double piloti-costruttori. Un doppio successo che in Red Bull non festeggiano dai tempi di Sebastian Vettel: “Le possibilità sono buone perché abbiamo due piloti forti. Perez è migliorato e grazie al cambio tecnico si trova molto meglio con la macchina. Dobbiamo ancora lavorare sull’affidabilità perché tre ritiri sono troppi, ma in termini di velocità e costanza riusciamo a fare sul serio per il campionato costruttori”.

Auto usate Volkswagen Outlet Scopri offerte Richiedi Informazioni