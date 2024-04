F1 | Red Bull, la delusione di Perez: “Gara condizionata dalla Safety Car”

Non nasconde la delusione Sergio Perez al termine del Gran Premio di Cina, quinta gara stagionale del Mondiale 2024 di Formula 1. Il messicano, dopo aver concluso al secondo posto la qualifica di ieri, non è riuscito a conservare la posizione alle spalle del compagno di squadra Max Verstappen che ancora una volta ha conquistato dominando l’ennesima vittoria.

A condizionare la gara di Checo è stata la Safety Car, la prima entrata in pista per permettere ai commissari di rimuovere la Sauber di Valtteri Bottas, che lo ha visto effettuare la sosta e rientrare al quarto posto. Per il messicano è partita una seconda parte della corsa in rimonta, dove però è riuscito ad avere la meglio solamente nei confronti della Ferrari di Charles Leclerc non riuscendo invece a superare la McLaren di Lando Norris giunta seconda alla bandiera a scacchi.

Quello ottenuto a Shanghai è il quarto podio stagionale per Perez, il primo ottenuto arrivando terzo. Nei precedenti piazzamenti il messicano aveva infatti ottenuto il secondo posto (Bahrain, Arabia Saudita, Giappone) alle spalle del teammate Verstappen.

“Sono un po’ deluso, perché per noi è stata una sfortuna avere la Safety Car: abbiamo perso due posizioni – ha dichiarato Perez al termine della gara – Per fortuna abbiamo fatto gran parte della gara sulla hard, ma quando nei primi giri sei in lotta per così tanto tempo la vita delle gomme diminuisce tanto. Però siamo comunque riusciti a salire sul podio, ma sarebbe stato meglio ottenere una doppietta”.

Il messicano, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Mi è mancato un pochino di passo, soprattutto con la gomma media: abbiamo faticato a trovare il bilanciamento. Abbiamo cambiato tanto tra ieri e oggi, penso che non siamo riusciti ad interpretare al meglio le condizioni in modo perfetto. Ma nel complesso penso sia stato un weekend positivo, dobbiamo capire il motivo perché oggi eravamo indietro a livello di passo gara. Il mio obiettivo è la vittoria, ci riproverò nel prossimo weekend”.