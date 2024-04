F1 | McLaren, Norris a podio nel GP di Cina: “Risultato sorprendente, ha funzionato tutto bene”

Lando Norris non ha nascosto il suo stupore per il secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Cina. L’inglese ha concluso come meglio non poteva il weekend di Shanghai che lo ha visto ottenere la piazza d’onore precedendo la Red Bull di Sergio Perez. L’alfiere di Woking è stato protagonista di una solida prestazione dove, approfittando dell’ingresso della Safety Car (per rimuovere la Sauber di Valtteri Bottas) ha pittato rientrando in pista alle spalle della RB20 numero 1 di Max Verstappen.

Posizione che Norris ha conservato fino alla bandiera a scacchi, con Perez che non è mai riuscito nel finale di gara a impensierire la monoposto papaya 4. Un ottimo risultato per il talento inglese che firma così il secondo piazzamento a podio in stagione dopo quello colto in Australia.

“Mi sento molto bene – ha dichiarato Norris post GP – Sono sorpreso e molto contento per tutto il team. Meritano questo risultato perché hanno fatto dei bei pit stop. Oggi ha funzionato tutto bene, non mi aspettavo di fare una gara del genere. Mi sono trovato a mio agio, sono riuscito a gestire molto bene le gomme, è stato molto più semplice oggi rispetto a ieri. Sono riuscito a spingere al massimo: una grande giornata, conquistati bei punti e un altro podio. Sono molto contento”.

L’inglese ha poi aggiunto: “Sorpreso dal mio passo superiore in alcuni frangenti alla Red Bull di Perez? Si, in realtà sono rimasto sorpreso da tante cose. Dalla mancanza di passo delle Ferrari , il nostro buon passo, anche rispetto alle Red Bull è stato sorprendente riscontrare quanto fossimo veloci. Non mi aspettavo che la gara andasse in questo modo. Mi aspetto di essere superato e di non arrivare a podio. È stata una sorpresa piacevole e dimostra il nostro lavoro sta dando frutti”.

L’alfiere della McLaren, completando il proprio pensiero, ha detto: “Ci aspettavamo di finire molto dietro alle Ferrari, stimavamo un distacco vicino ai 35 secondi ma abbiamo sbagliato clamorosamente. Ma sono molto contento di sbagliare questo tipo di pronostico”.