F1 | Red Bull, Horner: “Sarebbe meraviglioso vincere il titolo costruttori in questo weekend”

Dopo il titolo piloti conquistato a Suzuka da Max Verstappen, la gara di Austin potrebbe regalare alla Red Bull la matematica certezza del Mondiale Costruttori. Un successo, quest’ultimo, che manca dalla bacheca di Milton Keynes dal lontano 2013 e che sarebbe per certi versi storico perché finora nell’era ibrida a dominare la scena nella classifica marche è stata la Mercedes. Ma soprattutto sarebbe importante per Milton Keynes chiudere i giochi iridati proprio in questo weekend, per dedicare il titolo a Dietrich Mateschitz scomparso nelle scorse ore all’età di 78 anni.

Il traguardo per la Red Bull non è dunque lontano, con il team principal Chris Horner che ha discusso delle tappe e del lavoro che sta riportando la scuderia anglo-austriaca a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro.

“C’è ancora un po’ di lavoro da fare per raggiungere questo obiettivo, a seconda dei risultati di questo fine settimana – ha dichiarato Horner durante la press conference dei team – Ma penso che quando pensi al viaggio che abbiamo fatto, il 2013 è stata l’ultima volta che l’abbiamo raggiunto. Siamo entrati nell’era ibrida e un team e un produttore di motori hanno dominato quel periodo e vinto tutti i campionati Costruttori, ma non abbiamo mai perso di vista quale fosse l’obiettivo. E non abbiamo mai smesso di crederci, non abbiamo mai smesso di spingere, cercando di estrarre il massimo dalla macchina, dalla squadra e in tutte le aree. E la stagione che abbiamo avuto quest’anno è stata finora fenomenale. Abbiamo eguagliato i nostri migliori risultati di sempre in termini di vittorie, in termini di doppietta, in termini di posizione attuale dei nostri piloti nel Campionato Piloti. Sarebbe meraviglioso vincerlo questo fine settimana. Sarebbe un traguardo eccezionale per la squadra. E penso che dimostri ancora una volta che se credi in qualcosa e la vuoi davvero, allora tutto è possibile”.

Horner, continuando con la propria analisi, ha poi aggiunto: “Perché ci sono stati momenti in cui sembrava che non ci fosse speranza di poter sfidare il dominio che abbiamo visto negli ultimi anni, ma siamo riusciti a ribaltare la situazione e dimostrare che una squadra indipendente. Se oltre al campionato piloti, con Max che è stato incredibile, riusciamo a vincere anche il Costruttori, otterremo i nostri migliori risultati di sempre”.

