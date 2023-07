F1 | Mick Schumacher commenta il test con la McLaren: “Fantastico, abbiamo percorso tanti giri”

Mick Schumacher è stato protagonista alla guida della McLaren MCL35M, vettura utilizzata dalla scuderia di Woking nella stagione 2021, questa settimana durante un test privato sul tracciato portoghese di Portimão. Il tedesco, pilota di riserva della Mercedes che in questa stagione condividerà questa esperienza anche con la McLaren, ha esternato tutta la sua soddisfazione nell’aver percorso diversi chilometri con la monoposto britannica che gli ha permesso di accrescere la propria esperienza.

“Il mio primo test con la McLaren è stato fantastico, abbiamo fatto così tanti giri – ha riferito Schumacher – È stato davvero bello fare questa esperienza con la squadra. È una grande squadra e un grande gruppo di persone. Abbiamo esaminato l’intero programma in anticipo quando ero in fabbrica. Abbiamo cercato di concentrarci sulle cose importanti per quel che riguarda il sottoscritto, in termini di sviluppo, e per il team per conoscermi. Abbiamo affrontato tematiche differenti, principalmente stile di guida e comprensione delle gomme. La gomma che abbiamo usato è una gomma Academy, un po’ diversa, ma è ottima per imparare e migliorare le mie capacità, ed è quello su cui ci siamo davvero concentrati”.

Schumacher, completando la propria disamina, ha aggiunto: “È stato bello avere la sensazione di guidare un’auto vincente, dato che questa macchina ha vinto a Monza (2021 con Daniel Ricciardo, ndr). È stato fantastico acquisire le conoscenze su come guidare questa macchina e su come girare velocemente. Ho fatto il test Pirelli con la Mercedes a Barcellona, ​​non sono arrivato molto fresco a questo test. È positivo per me guidare il più possibile, questa giornata è stata un’opportunità straordinaria per me. Non direi di no a un altro test con la McLaren”.