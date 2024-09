F1 | Red Bull, Horner festeggia il podio: “Siamo ancora in lotta per il mondiale”

Singapore – Christian Horner torna sotto il podio a festeggiare, ma la vittoria è ancora lontana.

Max Verstappen, secondo al via, mantiene la posizione fino a fine gara, con un distacco non indifferente dalla McLaren di Lando Norris. Ben 22,8s la distanza tra i due: un gap enorme, che però fa ben sperare la Red Bull, che l’anno scorso era completamente persa qui a Singapore. Verstappen si dichiara infatti “felice” di questo risultato, nonostante sia chiaro che questa RB20 non avrebbe potuto competere con la McLaren di Norris. Decimo posto, invece, per Sergio Perez, che soffre di una strategia poco studiata: il messicano subisce l’undercut e perde il vantaggio conquistato alla partenza. Aumenta il distacco nel mondiale costruttori: la McLaren è ora al comando con quarantuno punti sulla squadra di Horner. A far parlare a fine gara, però, è quel punto extra per il giro veloce tolto a Lando da Daniel Ricciardo, al suo ultimo – forse – weekend di Formula 1 in carriera: con questo punto tolto, Max può ancora vincere il mondiale collezionando solo secondi posti per il resto del mondiale dietro ad un Norris vincitore.

Horner: “Distacco troppo grande per cercare la vittoria”

“Prima di tutto, congratulazioni alla McLaren e a Lando, erano chiaramente la miglior vettura in pista oggi. Il gap da Lando era considerevole nella prima parte di gara, ma sulle hard le cose son andate meglio, ma alla fine il distacco era troppo e sappiamo che su questa pista è difficile sorpassare. Max ha fatto una grande gara e abbiamo concluso con la seconda posizione. Considerando dove eravamo qualche settimana fa, direi che i progressi sono evidenti e abbiamo gran parte del prossimo mese per continuare a lavorare e migliorare prima di Austin. Ci saranno tante notti insonni a Milton Keynes. Come squadra, volevamo evitare che si ripetesse quanto accaduto lo scorso anno qui a Singapore, e gli sforzi fatti per preparare questa gara ci hanno permesso di dare ai nostri piloti più fiducia e una miglior vettura. Checo, sfortunatamente, non è riuscito a recuperare posizioni, sentiva di non avere trazione in punti cruciali della pista, ed ha terminato decimo. La McLaren è il nostro metro di paragone, al momento, e siamo un po’ indietro; abbiamo però le persone, le abilità e i piloti per tornare davanti. Siamo ancora in lotta, ora abbiamo alcune settimane per continuare a lavorare prima di tornare in pista”.

