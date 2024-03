F1 | Ralf Schumacher da forza alle voci di una trattativa Verstappen-Mercedes

F1 Ralf Schumacher Verstappen – Intercettato da Sky De prima di partire per Jeddah, sede del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, Ralf Schumacher ha analizzato le voci su un possibile approdo di Max Verstappen alla corte della Mercedes, precisando come la situazione interna alla Red Bull stia facilitando la nascita di queste voci, riguardanti non solo il 2026, ma anche la stagione che partirà tra 12 mesi.

Secondo l’ex pilota tedesco, la frattura presente in Red Bull tra Christian Horner e il management di Verstappen, supportato dalla “parte” austriaca della squadra (Helmut Marko e Oliver Mintzlaff su tutti), potrebbe tenere aperti degli scenari davvero clamorosi, come appunto l’addio del campione olandese alla scuderia campione del mondo, il quale potrebbe scegliere di avviare una nova parentesi della propria carriera in Mercedes, in sostituzione proprio di Lewis Hamilton. Un affare di mercato scoppiato nelle ultime ore e di cui, quasi certamente, si parlerà in modo approfondito nel week-end di gara che scatterà questo giovedì sulle sponde del Mar Rosso.

Ralf Schumacher e le voci su Verstappen-Hamilton

“Chi avrebbe mai immaginato, fino a qualche mese fa, un approdo di Lewis Hamilton in Mercedes? Direi quasi nessuno. Era alquanto improbabile, eppure è accaduto. Sicuramente la situazione interna della Red Bull sta dando forza a questo scenario e finché non si sarà tutto chiarito, magari con delle scuse o con le dimissioni di qualcuno, il caso non si smonterà mai del tutto. Il danno per il marchio è gigantesco e ci sono delle tensioni che devono essere affrontate rapidamente. Ad ogni modo, personalmente, non mi sento di escludere un approdo di Max a Brackley”.