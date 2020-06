F1 | Racing Point, Renault e Ferrari: si torna a girare in attesa dell’Austria [VIDEO]

Si riaccende pian piano il mondo della Formula 1 dopo i tre mesi di “lockdown” provocati dall’emergenza Coronavirus. A poche settimane dalla partenza per l’Austria, teatro del primo appuntamento del prossimo mondiale 2020 di Formula 1, i team stanno preparando le vetture per un vero e proprio “tour de force” che andrà avanti fino al 6 settembre.

Mercedes, Renault e Racing Point, proprio in tal senso, hanno permesso ai propri piloti di tornare a girare in pista con delle sessioni di filming day/test con vecchie vetture. Renault ha completato due giorni di lavoro proprio in Austria, ovviamente con la vettura 2018, mentre Racing Point ha effettuato 100 chilometri di shakedown a Silverstone con la RP20. Non ci resta che attendere il 5 luglio per il definitivo ritorno in pista dopo l’emergenza Coronavirus.