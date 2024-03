F1 | Racing Bulls, Ricciardo e Tsunoda a caccia di punti a Melbourne

F1 Racing Bulls GP Australia – Dopo un avvio di stagione poco felice, a causa della competitività incerta della VCARB01, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo intendono inseguire la zona punti nel prossimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

I due portacolori della RB, sul veloce cittadino dell’Albert park, intendono sfruttare le caratteristiche tecniche della vettura per dare una “smossa” ad una classifica fin qui deficitaria in termini di punti e piazzamento. Una condizione non accettabile considerando gli obiettivi che si è posta la squadra per questa annata. Ricciardo, ricordiamo, tornerà a correre la corsa di casa dopo un anno di stop.

Ricciardo entusiasta per il GP di casa

“Bene, è la settimana della gara in Australia! Sono a casa, mi sento benissimo, fa caldo, c’è il sole, non vedo l’ora di scendere in pista per questa terza gara della stagione a Melbourne. Voglio fare una bella prestazione. Me lo sento, lo sento scorrere nelle mie vene australiane. Non vedo l’ora, l’Albert Park è un circuito veloce e lungo. Stiamo arrivando, baby!”

Tsunoda vuole confermarsi a Melbourne

“Ciao ragazzi, sono Yuki e l’attesa per l’arrivo a Melbourne è palpabile. Questa città, insieme ai suoi tifosi, mi ha sempre affascinato. La pista, con i suoi rettilinei veloci e alcune sezioni più tecniche verso il finale, offre un mix stimolante di sfide. Ho dei piacevoli ricordi dell’ultima gara qui, l’anno scorso, quando sono riuscito a fare punti, e spero di poter replicare questo weekend. Il periodo tra il Gran Premio d’Arabia Saudita e quello di Melbourne è stato particolarmente intenso. Ho dedicato tempo a diverse sessioni di simulazione per affinare la mia preparazione ed è andata molto bene. Ad essere onesti, è difficile prevedere come andremo in pista all’Albert Park, ma sono sicuro che se riusciremo a fare tutto alla perfezione, massimizzeremo le nostre prestazioni: è su questo che ci concentreremo e vedremo come andrà. Farò del mio meglio e spero di entrare di nuovo in Q3 e segnare punti. Questo è l’obiettivo principale. Ci vediamo in pista!”.