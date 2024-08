F1 | Herbert sorpreso: “Incredibile che Sainz non abbia trovato posto in un top team”

Johnny Herbert ha esternato tutta la sua incredulità nel non vedere Carlos Sainz in una scuderia di vertice nella prossima stagione. Lo spagnolo infatti, legato contrattualmente alla Ferrari fino alla fine della stagione in corso e che dal prossimo anno verrà sostituito in rosso dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, si è legato alla Williams a partire dal 2025 con un contratto pluriennale.

Herbert, discutendo di Sainz, ha sottolineato come il 55 avrebbe meritato sorte migliore dal punto di vista del mercato vedendo i risultati mostrati in pista. Attualmente l’alfiere del Cavallino è quinto nel Mondiale piloti con 162 punti, avendo all’attivo anche la vittoria ottenuta a marzo sul tracciato cittadino dell’Albert Park di Melbourne.

“Mi sembra incredibile che si ritrovi in ​​questa folle situazione di non avere un posto in una grande squadra”, ha dichiarato Herbert in un’intervista rilasciata ad AS.

L’ex pilota inglese, completando il proprio pensiero sulle dinamiche di mercato che hanno visto protagonista Sainz, ha detto: “Sarebbe il pilota che vorrei nella mia squadra. Se fossi alla Mercedes o alla Red Bull, sarebbe colui che vorrei insieme all’altro pilota. Sta guidando brillantemente”.