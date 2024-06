F1 | Alpine, Ocon mette da parte le polemiche in vista del Canada

F1 Alpine GP Canada – Archiviate, almeno per adesso, le polemiche che hanno condizionato il post round di Monaco, Pierre Gasly ed Esteban Ocon sono pronti per scendere in pista a Montreal, teatro del prossimo Gran Premio del Canada. Dopo i buoni passi in avanti compiuti dalla squadra nelle ultime settimane, i due piloti francesi intendono sfruttare al massimo il potenziale della A523 con l’obiettivo di garantirsi un piazzamento in top dieci, quando mai importante per muovere una classifica fin qui deficitaria e penalizzata dalla scarsa competitività della monoposto.

Ocon e le polemiche post Monaco

“Negli ultimi giorni sono state dette molte cose, quindi non vedo l’ora di tornare a guidare e di tornare in pista. La mia attenzione e le mie energie sono completamente dedicate alla squadra e alla massimizzazione dei risultati in pista, a partire già da questo fine settimana in Canada. Il ritmo che abbiamo mostrato a Monaco è stato positivo, soprattutto in assetto da qualifica, dove abbiamo avuto l’opportunità di portare entrambe le vetture in Q3. Come squadra, abbiamo fatto progressi costanti nel corso della stagione. Nonostante le caratteristiche del circuito siano molto diverse, speriamo di poter portare lo slancio a Montréal e di mostrare una velocità simile a quella di Monaco. Il campo è estremamente vicino in questo momento, quindi è importante ottenere ogni singola prestazione. La velocità in rettilineo è importante a Montréal, così come la stabilità in frenata e il passaggio sui cordoli. Inoltre, la pista può essere piuttosto sconnessa in alcuni punti, quindi sarà interessante vedere come si comporterà la vettura con il nuovo asfalto”.

Gasly focalizzato sull’obiettivo zona punti

“È sempre un posto interessante dove correre, perché è un circuito non permanente che porta con sé alcune sfide interessanti. Ci aspettiamo un tracciato molto più scorrevole, dato che la pista è stata riasfaltata, ma questo potrebbe anche significare che l’aderenza è scarsa, soprattutto nella giornata di prove del venerdì. Nelle ultime due stagioni abbiamo assistito a qualifiche bagnate. Dovremo essere consapevoli della varietà di condizioni che potremmo incontrare durante il fine settimana a Montréal ed essere pronti a tutto. Al momento, però, sono soddisfatto dei progressi fatti nelle ultime settimane e dobbiamo puntare a continuare con prestazioni positive in pista“.