F1 | Power Unit 2026, Vasseur risponde alle provocazioni di Marko

F1 Power Unit 2026 Vasseur Marko – In attesa di volare a Zandvoort per il prossimo Gran Premio d’Olanda, nuova prova di questo mondiale 2023 di Formula 1, Frederic Vasseur ha risposto alle provocazioni lanciate da Helmut Marko sullo sviluppo della power unit che scenderà in pista a partite dalla stagione 2026, precisando come il programma di lavoro in Ferrari proceda a gonfie vele, nonostante le frasi sibilline che si è fatto scappare il Manager austriaco nelle scorse settimane (Ferrari e Honda sono in ritardo anni luce da Red Bull Powertrains.ndr).

Secondo il TP della Rossa, i tecnici a Maranello sono riusciti ad anticipare la tabella di marcia prevista per questo periodo, portando avanti uno sviluppo concreto, lineare e soprattutto in linea con le aspettative. Indicazioni importanti che di fatto fanno trasparire una certa tranquillità in vista del cambio regolamentare previsto tra tre anni.

“Alla fine è un gioco delle parti e personalmente non voglio fare commenti sulle altre squadre”, ha affermato il TP della Ferrari. “Noi stiamo lavorando e credo che ci troviamo in una buona situazione. Sicuramente vogliamo fare sempre di più, sviluppare maggiormente ed essere più avanti, oltre che avere un maggior numero di opzioni, ma il programma attuale procede nella giusta direzione. Stiamo seguendo il piano e siamo addirittura in anticipo rispetto a quella che era la nostra tabella di marcia. L’unica cosa che posso dire è che quindi sta andando tutto bene”.