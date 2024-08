F1 | Porsche conferma di non essere più interessata alla Formula 1

Il capo del settore motorsport di Porsche, Thomas Laudenbach, ha confermato che il marchio tedesco non è interessato ad un futuro in Formula 1. Due anni fa, Porsche e Red Bull hanno lavorato a un accordo per unire le forze in ottica 2026, quando la F1 introdurrà nuovi regolamenti sui motori. Tuttavia, la cooperazione alla fine è fallita poiché la casa automobilistica tedesca voleva acquisire il 50% delle azioni della società con sede a Milton Keynes, mentre la Red Bull voleva mantenere la sua indipendenza.

Parlando ad Autosport del piano di Porsche su un possibile impegno in Formula Uno, il capo del motorsport Thomas Laudenbach ha negato l’interesse di partecipare al mondiale.

“È fuori discussione: in questo momento la F1 non è un compito per noi e non stiamo spendendo energie per questo. Siamo concentrati solo su ciò che facciamo adesso e abbiamo molte attività diverse: siamo ben occupati ed estremamente soddisfatti di quello che facciamo”.

Tra i vari impegni, in primo piano vi è il programma di prototipi Porsche Penske 963 che è attualmente in testa ai campionati sia dell’IMSA che del FIA World Endurance Championship. Il marchio corre anche in molte categorie GT e in Formula E, dove il pilota ufficiale Porsche Pascal Wehrlein ha vinto il campionato piloti all’inizio di quest’anno.