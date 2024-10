Formula 1 | Alonso elogia Bortoleto: “Un talento che arriverà al vertice”

Formula 1 Alonso Bortoleto – In attesa di definire i piani per il 2025, con Audi e Sauber sempre all’orizzonte, Gabriel Bortoleto ha ricevuto importanti parole di elogio da Fernando Alonso. Intervistato da Bond, l’attuale pilota dell’Aston Martin non ha esitato a sottolineare il talento del giovane brasiliano, evidenziando come Bortoleto si stia affermando come uno dei prospetti più promettenti e discussi della Formula 2, grazie alle prestazioni che sta mettendo in mostra quest’anno nella categoria cadetta (Bortoleto, al debutto, occupa la leadership davanti ad Isack Hadjar). Qualcosa che ovviamente farà piacere al pilota dell’Invicta Team e che potrebbe spingerlo nella sfida con Valtteri Bottas e Franco Colapinto per il sedile ad Hinwill al fianco di Nico Hulkenberg.

Alonso elogia il talento di Bortoleto

“Gabriel possiede un talento straordinario ed è pronto per affrontare sfide importanti. La Formula 1 rappresenta sicuramente il suo prossimo obiettivo. Sta ottenendo ottimi risultati in Formula 2, ma è essenziale scegliere il momento giusto per fare il salto verso la Formula 1. Non bisogna affrettare il passaggio, né tardare troppo: il tempismo è cruciale. Le opportunità per lui non mancano. È un pilota che le scuderie seguono con grande interesse, e gode del rispetto sia dei colleghi che dei team, i quali chiedono costantemente informazioni su di lui. Non è solo Audi a tenere d’occhio il suo futuro, quindi confido che riusciremo a trovare l’opzione migliore.”