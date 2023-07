F1 | Piastri secondo nella Sprint Race, un sabato da assoluto protagonista

Finora il weekend di Spa è stato molto positivo per Oscar Piastri. Il giovane talento della McLaren ha infatti conquistato il secondo posto nella Sprint Race odierna, confermando la posizione ottenuta stamattina in qualifica. Per qualche giro, approfittando della sosta anticipata e della Safety Car causata dal ritiro di Fernando Alonso, ha anche condotto la corsa salvo poi cedere il testimone (giro 6) alla Red Bull di Max Verstappen che non ha avuto difficoltà a riprendersi la leadership e a conservarla fino al traguardo.

“Sono molto felice – ha dichiarato Piastri al termine della Sprint Race – Abbiamo fatto del nostro meglio. Siamo rientrati ai box, poi è rientrata la Safety Car. Sono rimasto in testa per qualche giro, le ho provate tutte ma Max era troppo veloce. Il secondo posto è una bella soddisfazione, il nostro passo era forte. Eravamo i più veloci degli altri. Ringrazio la squadra per la macchina che ci ha dato, manca ancora qualcosina per arrivare al top ma è bello essere in questa posizione. Non dimenticherò la testa della corsa in quei primi giri”.

Piastri, continuando ad analizzare la Sprint Race, ha detto: “Pensavo che la Safety Car sarebbe stata a mia favore, ho cercato di tenere dietro Verstappen per qualche giro. Penso di essere ripartito abbastanza bene, ma all’Eau Rouge era già alle mie spalle. Non ho potuto tenerlo dietro in rettilineo, l’ho capito subito. Portiamo a casa dei buoni punti, speriamo di fare una bella gara anche domani”.