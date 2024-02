F1 | Perez punta a rimanere in Red Bull anche dopo il 2024

Sergio Perez vorrebbe rimanere in Red Bull anche dopo l’attuale scadenza contrattuale, al momento ferma a fine 2024. L’alfiere di Milton Keyens punta dunque alla permanenza nella squadra anglo-austriaca, ma per riuscirci sa benissimo che dovrà ottenere risultati all’altezza del mezzo a disposizione. Checo è reduce da un’ultima stagione difficile, dove è stato protagonista di prestazioni sottotono dopo un ottimo inizio.

Nonostante le criticità riscontrate lungo il cammino, Perez è comunque riuscito a conservare il secondo posto nel Mondiale piloti difendendolo dagli attacchi di Lewis Hamilton. Una seconda posizione che ha così permesso alla Red Bull di ottenere la prima doppietta iridata nel Mondiale piloti della propria storia.

“La maggior parte dei piloti vorrà decidere i propri contratti il ​​prima possibile – ha dichiarato Perez – Sono concentrato per ottenere una stagione importante, il resto verrà di conseguenza. Finché ottieni risultati in pista, non ci sono problemi”.

Checo ha aggiunto: “Non sono infastidito dalle varie voci. Lavoro in questo settore da molti anni, quindi so come funziona tutto. Ora tutte queste voci mi danno molto meno fastidio di prima. Sarà un inizio di stagione molto impegnativo, sono concentrato sulle prime gare e non ho pensato a piani a lungo termine”.

Il messicano ha poi concluso: “Pensare e parlare del futuro mi prosciuga le energie e non voglio distrarmi. Guido per un grande team. Idealmente mi piacerebbe passare qualche anno in più alla Red Bull”.