F1 | Perez grato alla Red Bull per il supporto in questa stagione

Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, ha ringraziato la squadra per essere rimasta al suo fianco durante quella che si è rivelata una stagione di alti e bassi per il messicano. Il 2023 per lui è iniziato con due vittorie nelle prime quattro gare ma poi ha subito una battuta d’arresto con prestazioni in qualifica sempre più travagliate che lo hanno messo in difficoltà per il giorno della gara. È riuscito a trovare stabilità nelle ultime gare concludendo al secondo posto nel campionato piloti ma con un distacco significativo da Max Verstappen, suo compagno di squadra.

“Ovviamente abbiamo iniziato l’anno molto bene, poi a metà stagione ci sono state delle montagne russe ma non ci siamo arresi, siamo rimasti uniti come una squadra e voglio ringraziare tutto il mio team per avermi sostenuto”, ha dichiarato Perez durante il Gala di fine stagione.

“Abbiamo attraversato momenti molto difficili, ma siamo riusciti a garantire la migliore stagione nella storia della nostra squadra. Abbiamo imparato da quei momenti difficili e torneremo più forti”.