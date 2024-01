F1 | Ferrari, da Maranello buone notizie: superato il crash test

Ferrari – Nonostante il test sia stato effettuato prima di Natale, la notizia ha iniziato a circolare soltanto in queste ore: la Ferrari inizia con vantaggio rispetto alla Red Bull in quanto ha superato con successo il crash test della 676 con la quale gareggeranno Charles Leclerc e Carlos Sainz in questa stagione. Ferrari presenterà la nuova monoposto il prossimo 13 febbraio e noi vi terremo aggiornati con live e aggiornamenti in tempo reale. Subito dopo l’unveiling, si terrà il filming day con i primi 200 km in pista dei piloti sul circuito di Fiorano.

Per vedere la 676 in pista, dovremo attendere i test pre-season che si disputeranno dal 21 al 23 febbraio sul circuito del Bahrain che ospiterà anche la prima gara della stagione.