F1 | Massa: Red Bull e Verstappen vinceranno ininterrottamente fino al 2026

Felipe Massa non ha dubbi. Il brasiliano, discutendo dell’andamento dell’attuale Formula 1, ritiene che la Red Bull e Max Verstappen non abbiano rivali almeno fino al 2026. Anno, ricordiamo, dove entreranno in vigore nuovi regolamenti tecnici sulle power unit e dove le carte in pista dovrebbero rimescolarsi. E dunque anche per il prossimo biennio non ci sarà trippa per gatti: l’olandese e la scuderia di scuderia di Milton Keynes sono destinati a dominare la scena del Circus.

La prima metà di campionato, conclusasi con la trasferta di Spa dello scorso 30 luglio, è stata una cavalcata trionfale da parte della Red Bull e del proprio alfiere che hanno lasciato solamente le briciole alla concorrenza. Una supremazia che ha permesso alla squadra anglo-austriaca e a Verstappen di archiviare qualsiasi tipo di battaglia per il campionato, attendendo solamente la matematica certezza per poter festeggiare le rispettive corone iridate.

“Penso che fino al 2026, quando ci sarà il cambio regolamentare, continuerà a vincere Verstappen – ha dichiarato Massa a Marca – Con questi regolamenti Verstappen è superiore, la Red Bull è superiore. Quindi fino al 2026 possiamo aspettarci che Verstappen vinca tutti i titoli”.