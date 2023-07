F1 | Norris super a Silverstone: la difesa su Hamilton per il 2° posto [VIDEO]

F1 Silverstone Hamilton Norris – Vi riportiamo la super difesa di Lando Norris nei confronti di Lewis Hamilton sul finale dell’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1.

L’inglese, con gomme hard contro le soft del rivale, è riuscito a tenersi alle spalle il rivale della Mercedes, garantendosi un secondo posto quanto mai importante non solo per la classifica del mondiale Piloti, ma anche per quello Costuttori, confermando inoltre i passi in avanti compiuti dalla scuderia inglese sulla MCL60.

Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane all’Hungaroring, teatro del Gran Premio d’Ungheria. Il round magiaro aprirà l’ultimo back-to-back prima della pausa estiva che comprenderò anche la prova di Spa-Francorchamps, anticipata a luglio rispetto alle stagioni precedenti.