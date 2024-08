F1 | Rinnovo pluriennale per Andrea Stella: “Sono onorato di poter guidare la McLaren”

Rinnovo pluriennale per Andrea Stella e la McLaren. L’ingegnere italiano, promosso a team principal nel dicembre 2022, si è distinto nel suo ruolo, riportando la McLaren a lottare per le posizioni di vertice della classifica.

Sotto la sua guida, il team di Woking è riuscito a rialzarsi da un periodo difficile, all’inizio della stagione 2023, fino a conquistare due vittorie, diciotto podi e una vittoria Sprint.

Stella entra in Formula 1 lavorando con campioni del calibro di Michael Schumacher, Kimi Raikkonen e Fernando Alonso in Ferrari. Nel 2015 segue lo spagnolo ed entra a far parte della famiglia McLaren, dove vi resta prima come direttore esecutivo prima di essere promosso, con successo, a team principal.

Sotto la sua guida il team di Zak Brown è riuscito ad assicurarsi i rinnovi pluriennali di Lando Norris e Oscar Piastri, che ira si contendono podi e vittorie sfidando la Red Bull.

“Poter far parte della McLaren è un privilegio e sono onorato di poter continuare nel mio ruolo di team principal – ha dichiarato Stella – abbiamo fatto grandi passi in avanti in questo anno e mezzo e c’è ancora tanto lavoro da fare per poter lottare costantemente per il podio, una sfida eccitante. Il successo arriva quando la squadra lavora in sinergia e mi piace questo ruolo, che mi sta permettendo di sbloccare dei talenti e promuovere il lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati.

“Ringrazio Zak per la sua fiducia in me come leader, ringrazio tutti i miei collaboratori e colleghi per il loro continuo supporto. Non vedo l’ora di scoprire cosa riusciremo a fare insieme”.